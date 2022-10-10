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20 минут назад

Россия резко нарастила поставки газа в одну европейскую страну

Lenta.ru

В сентябре текущего года Россия поставила в Испанию 5,35 тысячи гигаватт-часов (около 507,8 миллиона кубометров) сжиженного газа. Об этом сообщает национальная энергетическая компания Enagas в ежемесячном отчете.

Россия резко нарастила поставки газа в одну европейскую страну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия стала третьим по величине экспортером топлива в королевство (15,2 процента от общего объема импорта), в то время как лидером оказался Алжир, который поставляет в Испанию природный и сжиженный газ в размере 25,4 процента от общего объема. Второе место заняли США, экспортирующие в страну только СПГ (17,1 процента).

В общей сложности в сентябре Испания закупила немного меньше газа, чем в аналогичный месяц 2021 года. При этом в сентябре прошлого года страна не импортировала газ из России. Королевство начало резко наращивать поставки российского газа в преддверии зимы. В августе Россия была пятым по объему поставщиком топлива в страну (11,8 процента) после США, Алжира, Нигерии и Франции. В тот месяц королевство закупило в России в два раза больше газа в годовом выражении.

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В июле и августе Испания стала главным импортером российского СПГ — за два месяца страна импортировала рекордные объемы топлива и заплатила России 747 миллионов евро (45,2 миллиарда рублей).

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