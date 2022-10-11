В России начали расти ставки по кредитам

Российские банки после того, как президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, начали повышать ставки по потребительским кредитам. Об этом со ссылкой на данные платформы «Финуслуги» Московской биржи сообщает РБК.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС Валерий Матыцин / ТАСС

В период с 29 сентября по 6 октября средняя ставка выросла на 1,3 процентного пункта, до 19,3 процента годовых. Для необеспеченных кредитов рост составил 1,7 процентного пункта, до 20,5 процента годовых. Слабее прочих отреагировали потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости — недельный рост на 0,5 процентного пункта, до 16,72 процента.

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Такой рост наблюдается впервые с конца мая, а рекордный всплеск ставок фиксировали в конце февраля, после начала спецоперации на территории Украины. С того момента по мере смягчения денежно-кредитной политики стоимость кредитов падала.

По данным аналитиков «Дом.РФ», на неделе с 1 по 8 октября сразу семь банков из топ-20 повысили ставки по рыночным ипотечным программам на новостройки и готовое жилье. В результате средневзвешенная ставка выросла на 0,41 процентных пункта, до 10,5 процента.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин назвал частичную мобилизацию главной причиной роста ставок. По его словам, банки не могли не отреагировать изменением собственных риск-политик.

В то же время руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень напомнил, что одновременно в стране вырос спрос на деньги и начался отток средств с вкладов. Из-за этого кредитным организациям приходится повышать стоимость фондирования, а это тоже ведет к росту ставок. Эксперты, опрошенные изданием, по-разному оценивают дальнейшую динамику, полагая, что она будет зависеть от развития макроэкономической ситуации и других факторов.