Экономист: мы не увидим доллар по 50 рублей

Продолжается начавшееся в конце сентября ослабление российской национальной валюты, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова.

Фото: Национальная Служба Новостей Национальная Служба Новостей

По его словам, доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки в 60 рублей. Отмечается, что в ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного.

Приближение к очередному налоговому периоду влечет за собой рост предложения наличной валюты, что немного поддержит рубль. Локтюхов считает, что вряд ли будет курс ниже 58-60 рублей за доллар.