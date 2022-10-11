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20 минут назад

Экономист: мы не увидим доллар по 50 рублей

Национальная Служба Новостей

Продолжается начавшееся в конце сентября ослабление российской национальной валюты, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова.

Экономист: мы не увидим доллар по 50 рублей
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

По его словам, доллар и евро обновляют максимумы, пытаясь закрепиться выше психологической отметки в 60 рублей. Отмечается, что в ближайшее время ждать нового витка укрепления не стоит, если не произойдет чего-то неожиданного.

Приближение к очередному налоговому периоду влечет за собой рост предложения наличной валюты, что немного поддержит рубль. Локтюхов считает, что вряд ли будет курс ниже 58-60 рублей за доллар.

Сильнее всего российская национальная валюта может упасть к доллару и евро, если нерезиденты получат разрешение на продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Рынки,Евгений Локтюхов,
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