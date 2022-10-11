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45 минут назад

Российские компании отыскали способ уйти от санкций

Lenta.ruиещё 2

Российские компании, отрезанные от западного финансирования, начали искать способ обойти санкции. Как стало известно Bloomberg, они изучают Гонконг в качестве альтернативного варианта биржам в Нью-Йорке и Лондоне.

Российские компании отыскали способ уйти от санкций
Фото: ЕРА/ТАССЕРА/ТАСС

Ряд крупных, в том числе государственных, российских компаний обращаются к юридическим фирмам в Гонконге с просьбой помочь им закрепиться в «более дружественной юрисдикции», выражая заинтересованность в привлечении капиталов на местной бирже. Об этом сообщили источники Bloomberg среди компаний Гонконга.

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В условиях санкций китайский Гонконг представляется безопасной альтернативой для российского бизнеса. Дружеские отношения между Москвой и Пекином, который не вводил санкций против России после начала боевых действий на Украине, могут поспособствовать получению российскими компаниями доступа к внешнему финансированию через Гонконг.

Однако интерес российского бизнеса к Гонконгу вызывает опасения у властей США, которые видят в этом угрозу обхода санкций.

«Возможное использование Гонконга в качестве убежища лицами, уклоняющимися от санкций, еще больше ставит под сомнение прозрачность деловой среды», — заявил представитель ГосдГосдепартамента.

В Госдепе подчеркнули, что «репрессивные действия» Китая по отношению к автономии Гонконга повышают настороженность американских компаний относительно деловой среды в городе.

При этом Джон Ли, глава администрации города, ранее заявлял, что Гонконг соблюдает верховенство международного права и поддержит любые санкции, введенные ООН.

«Гонконг — международный финансовый центр. И у нас есть правила и нормы, соответствующие международным стандартам», — сказал он на пресс-конференции.

Значит ли это, что финансовые институты города будут в дальнейшем избегать работы с российскими подсанкционными компаниями, Ли не уточнил.

В недавнем разговоре с Reuters бывший заместитель министра финансов и главы ЦБ, банкир и член совета директоров Unipro Олег Вьюгин рассказал, что эффективность санкций составляет лишь 30-40 процентов, так как Россия успешно применяет механизмы для их обхода.

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