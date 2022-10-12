Индийские банки не спешат переходить на расчеты с Россией в рупиях

Крупные индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях вместо доллара и евро, пишет Reuters. На такую схему согласились лишь два небольших кредитора. Банки опасаются вторичных санкций. Что говорит российский бизнес, который работает с индийскими поставщиками?

Фото: © РИА Новости / Евгений Безека © РИА Новости / Евгений Безека

Владелец полиграфической компании в Санкт-Петербурге Евгений Келин раньше закупал расходные материалы в Европе. Для его бизнеса основной страной-партнером была Германия. Сейчас, после того как европейские поставщики отказались от сотрудничества, пришлось переключиться на Азию. В том числе на Индию, откуда сейчас идет большая часть материалов.

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Предприниматель работает с индийскими партнерами через дилеров, товары оплачивает в рублях. Он уже слышал, что некоторые индийские банки опасаются сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями. И предполагает, что это может стать очередным ударом по бизнесу. Тем более что ситуация и так непростая, отмечает Евгений Келин:

«Октябрьские цены от февральских цен — плюс 60%, наверное. Сроки поставок увеличились до двух-трех, иногда до четырех месяцев. Большинство дилеров иногда говорит о том, что они не могут выполнить и поставить то, что обещали. С расходными материалами в полиграфии сейчас возникают достаточно большие проблемы. Я говорю о сложных материалах. На простые вещи более или менее найдена замена. Упало качество, упала привлекательность. Упали тиражи и возможности. Но мы как всегда полны оптимизма».

Reuters приводит слова одного из банкиров, который сказал, что новая система расчетов в теории может считаться нарушением западных ограничений. Речь идет о системе, которую индийский регулятор представил летом. Она позволяет проводить расчеты в рупиях. Для этого российскому банку необходимо открыть счет в рупиях в уполномоченном индийском банке. И, как сообщили источники, несколько российских кредитных организаций обратились к индийским банкам, но ответ не получили. Впрочем, не все банки отказываются работать с Россией.

Закупки чая, а Индия — это примерно четверть поставок этого продукта в Россию, продолжаются, рассказывает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия:

«Конечно, отказ некоторых банков проводить расчеты в рупиях усложняет процесс взаимодействия. Тем не менее надо также иметь в виду, что не все индийские банки занимают такую позицию, часть банков продолжают проводить расчеты, несмотря на все сложности и возможные проблемы. Пока серьезного влияния на деятельность наших компаний по закупке индийского чая этот фактор не оказывает».

Все тот же Reuters пишет, что две небольшие индийские кредитные организации все-таки начали процесс открытия счетов российским банкам в рупиях. Но среди отказавшихся — крупные индийские банки, которые переживают за свою репутацию. Тем не менее индийские партнеры продолжают обслуживание российских компаний, которые не попали под санкции. Расчеты же ведутся по-прежнему в долларах и евро.