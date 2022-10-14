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31 минуту назад

Аналитик Антонов: нет причин для курса доллара выше 70 рублей

Газета.Ruиещё 6

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в разговоре с агентством "Прайм", что у российской валюты нет причин для ослабления до 70 и выше рублей за доллар.

Экономист предсказал курс доллара к концу года
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Он отметил, что на текущих отметках в 63-64 рубля доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность. В то же время, по мнению эксперта, на горизонте до середины ноября не просматриваются факторы для ослабления российской валюты.

С начала 2022 года доллар потерял к рублю 14,85% своей стоимости, указал Антонов. Аналитик добавил, что рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире.

Накануне старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов отметил, что Запад может ввести против России новые санкции, но возврата к советскому регулированию курса рубля не будет.

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