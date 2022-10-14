Экономист предсказал курс доллара к концу года

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил в разговоре с агентством "Прайм", что у российской валюты нет причин для ослабления до 70 и выше рублей за доллар.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Он отметил, что на текущих отметках в 63-64 рубля доллар торговался и в начале августа, хотя сейчас на рынке присутствует высокая волатильность. В то же время, по мнению эксперта, на горизонте до середины ноября не просматриваются факторы для ослабления российской валюты.

С начала 2022 года доллар потерял к рублю 14,85% своей стоимости, указал Антонов. Аналитик добавил, что рубль все еще держит звание самой устойчивой валюты в мире.