Сигнал немцам: аналитик объяснил польскую «утечку» нефти на «Дружбе»

«Немецкие нефтеперерабатывающие заводы стоят прямо на трубе – нефтепроводе «Дружба». Они и были изначально построены таким образом. И многие из них не могут переключиться на какие-то поставки, на пример, из немецких же портов. Им все равно нужно, чтобы по этой же трубе переходила нефть, чтоб полностью загрузиться. И поляки им говорят: давайте вы будете закупать нефть, пригонять ее в польский порт Гданьск, там мы от Гданьска до нефтепровода «Дружба» как раз эту нефть протянем и по дружбе к вам поставим», - объяснил НСН Юшков.