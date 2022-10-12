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1 час назад

Сигнал немцам: Аналитик объяснил польскую «утечку» нефти на «Дружбе»

Национальная Служба Новостей

Польша подталкивает Германию к поиску альтернативных способов получения нефти, заявленная утечка на нефтепроводе «Дружба» - повод приблизиться к этой цели, заявил в разговоре с НСН ведущий аналитик Игорь Юшков

Сигнал немцам: аналитик объяснил польскую «утечку» нефти на «Дружбе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утечка топлива на нефтепроводе «Дружба» выгодна Варшаве как аргумент на переговорах с Германией, заявил НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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Об утечке сообщил польский оператор PERN, власти Польши информацию подтвердили. В Варшаве не считают произошедшее диверсией, хотя об этом говорят, например, в Сербии. Предварительная версия - случайно повреждение.

«Немецкие нефтеперерабатывающие заводы стоят прямо на трубе – нефтепроводе «Дружба». Они и были изначально построены таким образом. И многие из них не могут переключиться на какие-то поставки, на пример, из немецких же портов. Им все равно нужно, чтобы по этой же трубе переходила нефть, чтоб полностью загрузиться. И поляки им говорят: давайте вы будете закупать нефть, пригонять ее в польский порт Гданьск, там мы от Гданьска до нефтепровода «Дружба» как раз эту нефть протянем и по дружбе к вам поставим», - объяснил НСН Юшков.

По его мнению, поляки подталкивают Германию к тому, чтобы та «завязала» с российскими поставками и начала контрактовать мощности по приему нефти в Гданьске.

«Германия и Польша уже с января на национальном уровне приняли решение не закупать российскую нефть по «Дружбе». Поэтому я думаю, поляки постепенно будут говорить, что выше по течению из России труба сломалась и ничего не остается, кроме как начать переходить на схему с Гданьском», - сказал Юшков.

Эксперт предположил, что поиск поломки и исследование вопроса продлятся еще какое-то время, а после нового года проблема перестанет быть актуальной, поскольку от покупки нефти по «Дружбе» откажутся.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на минувшей неделе ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций в связи с присоединением к РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, В число мер вошли потолок цен на российскую нефть и ряд торговых ограничений.

Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,
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