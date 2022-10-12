Назван срок устранения утечки на «Дружбе»

Устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» может занять от двух до десяти дней. Такой срок назвал министр экономики германского региона Йорг Штайнбах, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время поставки по трубопроводу обеспечены, несмотря на повреждение. Выясняются все обстоятельства проблемы. Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что утечка, произошедшая на польском участке, вроде бы устранена.

Об инциденте утром 12 октября сообщил оператор польского участка нефтепровода, компания PERN. В Польше и Германии, куда поступает нефть из этого участка, заверили, что происшествие носит случайный характер и не связано с диверсией.

Что именно произошло, официальные лица не комментируют. Также стороны не указывают, какой объем нефти вытек. Нарушена герметичность только одной из ниток, вторая, судя по поставкам, цела.