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34 минуты назад

Назван срок устранения утечки на «Дружбе»

Lenta.ruиещё 1

Устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» может занять от двух до десяти дней. Такой срок назвал министр экономики германского региона Йорг Штайнбах, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время поставки по трубопроводу обеспечены, несмотря на повреждение. Выясняются все обстоятельства проблемы. Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что утечка, произошедшая на польском участке, вроде бы устранена.

В Польше назвали возможную причину утечки на «Дружбе»

Об инциденте утром 12 октября сообщил оператор польского участка нефтепровода, компания PERN. В Польше и Германии, куда поступает нефть из этого участка, заверили, что происшествие носит случайный характер и не связано с диверсией.

Что именно произошло, официальные лица не комментируют. Также стороны не указывают, какой объем нефти вытек. Нарушена герметичность только одной из ниток, вторая, судя по поставкам, цела.

Предположение о диверсии возникли на фоне разрушений на подводных участках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», которые случились несколько недель назад. Как и «Дружба», они предназначены для поставок из России в Германию. Виновник диверсии не назван, расследование еще продолжается, однако президент России Владимир Путин уверен, что это были «англосаксы».

Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,
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