Эксперты объяснили снижение курса рубля к евро и доллару

Ослабление рубля по отношению к доллару и евро наметилось еще в первые дни октября – после преодоления 30 сентября долларом и евро очередных минимумов в ожидании санкций в отношении Национального клирингового центра, которые могли бы привести к остановке биржевых торгов валютой. Ожидаемые санкции не были введены, что приостановило массовый уход от токсичных валют. После серьезного падения в последних числах сентября (дополнительный импульс ему придал высокий спрос на рубли из-за влияния налогового периода) курсы основных валют на прошлой неделе стали возвращаться к справедливому уровню, "отыгрывая" предыдущее падение. Курс рубля по отношению к доллару и евро в последние месяцы определяется, главным образом, соотношением между объемами экспорта и импорта. Дополнительным драйвером роста валютных курсов стало обнародование 6 октября содержания восьмого пакета новых антироссийских санкций, которые в перспективе приведут к сокращению профицита торгового баланса России, поскольку включают в себя запрет на импорт ряда товаров из России, а также установление верхнего предела цен на российскую нефть. В частности, Лондонская биржа металлов (LME) 6 октября начала обсуждение возможного запрета на поставки металлов из России, который может вступить в силу уже в ноябре. Если объем экспорта будет сокращаться на фоне реализации санкций и снижения сырьевых цен, а импорт – восстанавливаться более активными темпами, то курс американской и европейской валюты будет расти. Если же сохранится большое предложение долларов и евро со стороны экспортеров, а восстановление импорта будет медленным, то на фоне опасений участников рынка в части ограничений на операции с валютами недружественных стран рубль будет укрепляться.

Екатерина Безсмертная Декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ