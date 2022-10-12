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19 минут назад

Эксперты объяснили снижение курса рубля к евро и доллару

Семён Капранов
Сергей Соловыхэксперт,Георгий Ващенко эксперт,Михаил Хачатурянэксперт,Екатерина Безсмертнаяэксперт

Финансовые эксперты в комментариях "Рамблеру" объяснили снижение рубля по отношению к евро и доллару, а также рассказали о факторах, влияющих на курс национальной валюты.

Эксперты объяснили снижение курса рубля к евро и доллару
Фото: ТАССТАСС

Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых связал рост курса евро и доллара с "неслучившимися" санкциями.

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Рост курса евро и доллара в начале этой недели вызван в первую очередь "неслучившимися" санкциями. Многие российские инвесторы и спекулянты опасались покупать иностранную валюту до восьмого пакета ограничений от ЕС из-за возможных санкций в отношении Национального Клирингового центра (НКЦ). Более того - либо продавали её и выходили в рубль, либо перекладывались в юань. Так как санкций не последовало, спрос на американскую и европейскую валюты начал расти.

На текущей неделе падение рубля также во многом спровоцировано максимально тревожным новостным фоном. При этом мы можем наблюдать в ближайшей перспективе кратковременный откат в район 61 рубля, которым локальный всплеск будет закрыт. Всё будет зависеть от геополитической повестки.

Именно поэтому я бы рекомендовал "держать руку на пульсе" и всё-таки предпочитать наличные доллары и евро безналичным на фоне эскалации конфликта и возможных санкций в отношении НКЦ.
Сергей Соловых
Сергей СоловыхРуководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отметил, что рост курсов доллара и евро обусловлен острой нехваткой ликвидности.

Ситуация на валютном рынке - рост курсов доллара и евро - обусловлена острой нехваткой ликвидности. Опасаясь заморозки валюты из-за возможных санкций, игроки выводили ее с биржи. Но перенести непокрытые позиции оказалось не так легко: дефицит ликвидности привел к тому, что свопы подскочили до ~200% годовых, и откупают валюту на споте, из-за чего курс растет. При этом часть игроков хеджирует эти сделки продажей фьючерсов, из-за чего их цена на 4 - 5 руб. ниже спота (№5% годовых). В течение 1 - 2 дней ситуация нормализуется, т.к. долго переносить свопы по высоким ставкам невыгодно, и участники рынка и их крупные клиенты начнут возвращать деньги на биржу, поскольку опасность скорого прекращения торгов долларами и евро миновала.
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global

По словам доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Хачатуряна, "против рубля в очередной раз играют спекулянты, пытающиеся проверить устойчивость российской валюты в условиях новых санкций".

Также влияет неустойчивость на рынке нефти, несмотря на решение ОПЕК+ о снижении добычи, процесс это долгий, а значит стабилизации цен на нефть стоит ждать ближе к концу октября. Есть ещё один фактор, толкающий рубль вниз по отношению к доллару и евро, - это начало реализации нового бюджетного правила и попытки ЦБ привести рубль к искомым показателям в 70-80 рублей за доллар через приобретение валют дружественных стран и увеличение их доли в ЗВР. Однако в условиях остающегося весьма низким уровня импорта привести рубль к данным показателям можно лишь на время. В перспективе двух-трёх недель мы увидим стабилизацию курса в диапазоне 60-63 рубля за доллар и 61-64 рубля за евро. Долговременное приближение к искомым правительством и ЦБ показателям 70-80 рублей за доллар и евро возможно не раньше начала февраля 2023 года.
Михаил Хачатурян
Михаил ХачатурянДоцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России

Дополнительным драйвером роста валютных курсов стало обнародование 6 октября содержания восьмого пакета новых антироссийских санкций, отметила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная.

Ослабление рубля по отношению к доллару и евро наметилось еще в первые дни октября – после преодоления 30 сентября долларом и евро очередных минимумов в ожидании санкций в отношении Национального клирингового центра, которые могли бы привести к остановке биржевых торгов валютой. Ожидаемые санкции не были введены, что приостановило массовый уход от токсичных валют. После серьезного падения в последних числах сентября (дополнительный импульс ему придал высокий спрос на рубли из-за влияния налогового периода) курсы основных валют на прошлой неделе стали возвращаться к справедливому уровню, "отыгрывая" предыдущее падение. Курс рубля по отношению к доллару и евро в последние месяцы определяется, главным образом, соотношением между объемами экспорта и импорта. Дополнительным драйвером роста валютных курсов стало обнародование 6 октября содержания восьмого пакета новых антироссийских санкций, которые в перспективе приведут к сокращению профицита торгового баланса России, поскольку включают в себя запрет на импорт ряда товаров из России, а также установление верхнего предела цен на российскую нефть. В частности, Лондонская биржа металлов (LME) 6 октября начала обсуждение возможного запрета на поставки металлов из России, который может вступить в силу уже в ноябре. Если объем экспорта будет сокращаться на фоне реализации санкций и снижения сырьевых цен, а импорт – восстанавливаться более активными темпами, то курс американской и европейской валюты будет расти. Если же сохранится большое предложение долларов и евро со стороны экспортеров, а восстановление импорта будет медленным, то на фоне опасений участников рынка в части ограничений на операции с валютами недружественных стран рубль будет укрепляться.
Екатерина Безсмертная
Екатерина БезсмертнаяДекан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ

Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 74 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 64,4 рубля. Курс евро в начале торгов также вырос на 68 коп. и составил 63,16 рубля.

Рынки,Михаил Хачатурян,Георгий Ващенко,Финансовый университет,Московская биржа,ЕС,
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