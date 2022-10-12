Эксперты объяснили снижение курса рубля к евро и доллару

Финансовые эксперты в комментариях "Рамблеру" объяснили снижение рубля по отношению к евро и доллару, а также рассказали о факторах, влияющих на курс национальной валюты.
Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых связал рост курса евро и доллара с "неслучившимися" санкциями.
Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко отметил, что рост курсов доллара и евро обусловлен острой нехваткой ликвидности.
По словам доцента департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Хачатуряна, "против рубля в очередной раз играют спекулянты, пытающиеся проверить устойчивость российской валюты в условиях новых санкций".
Дополнительным драйвером роста валютных курсов стало обнародование 6 октября содержания восьмого пакета новых антироссийских санкций, отметила декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета Екатерина Безсмертная.
Ранее сообщалось, что курс доллара на открытии торгов Московской биржи в среду вырос на 74 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 64,4 рубля. Курс евро в начале торгов также вырос на 68 коп. и составил 63,16 рубля.