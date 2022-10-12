В Польше сделали заключение по аварии на нефтепроводе «Дружба»

Специалисты Pern не выявили вины третьих лиц в аварии на нефтепроводе «Дружба». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу польской компании-оператора трубопровода.
Отмечается, что ранее представители компании сообщили о разгерметизации одной из ниток ведущего в ФРГ нефтепровода.
В Pern подчеркнули, что технические службы компании удалили значительную часть загрязнений с участка, расположенного рядом с местом аварии. Им удалось обнаружить место утечки.
После осмотра трубы специалисты пришли к предварительному выводу, что «нет признаков вмешательства третьих лиц», уточнили в пресс-службе.