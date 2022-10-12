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1 час назад

В Польше сделали заключение по аварии на нефтепроводе «Дружба»

Илья Родин

Специалисты Pern не выявили вины третьих лиц в аварии на нефтепроводе «Дружба». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу польской компании-оператора трубопровода.

В Польше сделали заключение по аварии на нефтепроводе «Дружба»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее представители компании сообщили о разгерметизации одной из ниток ведущего в ФРГ нефтепровода.

Польша заявила о возможных виновных в повреждении нефтепровода "Дружба"

В Pern подчеркнули, что технические службы компании удалили значительную часть загрязнений с участка, расположенного рядом с местом аварии. Им удалось обнаружить место утечки.

После осмотра трубы специалисты пришли к предварительному выводу, что «нет признаков вмешательства третьих лиц», уточнили в пресс-службе.

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