В Польше сделали заключение по аварии на нефтепроводе «Дружба»

Специалисты Pern не выявили вины третьих лиц в аварии на нефтепроводе «Дружба». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу польской компании-оператора трубопровода.

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Отмечается, что ранее представители компании сообщили о разгерметизации одной из ниток ведущего в ФРГ нефтепровода.

В Pern подчеркнули, что технические службы компании удалили значительную часть загрязнений с участка, расположенного рядом с местом аварии. Им удалось обнаружить место утечки.