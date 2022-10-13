«Поэтому, разумеется, ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть. — RT)», — цитирует ТАСС выступление Йеллен на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.