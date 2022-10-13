Западу надлежит установить предельную цену на российскую нефть в районе $60 за баррель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
По её словам, известно, что Россия давно была готова продавать нефть с прибылью по средней цене около $60 за баррель.
«Поэтому, разумеется, ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть. — RT)», — цитирует ТАСС выступление Йеллен на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что американский лидер Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.