Банки выдают валютные вклады по невыгодным для владельцев курсам

Не тот курс. Клиенты банков жалуются на несправедливый курс конвертации при выдаче средств в рублях с валютных счетов. Он заметно ниже биржевого. Уже есть обращения в службу финансового уполномоченного.

Фото: EPA / ТАСС EPA / ТАСС

Жалобы на заниженный курс конвертации начали появляться с 20 сентября, в августе их не было. Судя по информации с банковских форумов, пока это не стало массовым явлением. Но сама проблема есть, в этом Business FM убедилась сама, позвонив в кол-центр одного из крупнейших банков страны. Оператор рассказал, какие курсы будут применяться при выводе средств с валютных счетов: «Один доллар будет стоить 58 рублей 45 копеек. Один евро будет стоить 54 рубля 15 копеек».

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Интересно посчитать разницу. Потери клиента этого банка с каждого сконвертированного доллара составят примерно 6 рублей — это разница между курсами банка и биржи. С евро все еще печальнее: здесь спрэд курсов конвертации составляет почти 8,5 рубля.

Банки при этом ссылаются на предписания ЦБ о том, что они вправе выдавать рубли с валютных счетов и вкладов по курсу самого банка. И здесь начинается интересное. Если открыть мартовское сообщение ЦБ о временном порядке операций с наличной валютой, то там говорится, что при выдаче средств свыше 10 тысяч долларов конвертация валюты производится по рыночному курсу на день выдачи. А если посмотреть сообщение регулятора о продлении режима ограничений до марта следующего года, то там уже написано другое: средства можно получить в рублях по курсу банка.

Но «при этом выплачиваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ». То есть, получается, что банки не могут устанавливать курсы конвертации ниже официальных. Но, похоже, сами кредитные организации обращают внимание только на первую часть формулировки, в которой говорится о выплатах «по курсу банка».

Регулятор вряд ли мог разрешить банкам конвертировать валюту со счетов клиентов по сильно заниженному курсу, отмечает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов:

«Я не думаю, что Центральный банк мог дать такие разъяснения и предписания банкам, о том, чтобы они по совершенно произвольному курсу могли конвертировать вклады в иностранные валюты, в рубли. Потому что все-таки есть какой-то объективный курс, то есть курс, устанавливаемый Центральным банком».

Теоретически владелец валютного вклада может перевести свои доллары и евро на счет брокера, а потом поручить ему продать валюту на бирже. Очевидно, курс будет более выгодным, чем в самом банке. Правда, нам не удалось найти ни одной кредитной организации, где можно так сделать. И это при том, что многие российские банки предоставляют, в том числе, и брокерские услуги.

Вот что сообщили Business FM по телефону горячей линии еще одного крупного российского банка:

«На текущий момент в связи с санкционными ограничениями ЦБ постановил прикрыть эти операции в части сделок долларов США и евро — до марта 2023 года. Поэтому сейчас вы продать на бирже через нас не сможете».

На что ссылается оператор кол-центра, не очень понятно. Продленные до 9 марта ограничения российского ЦБ, о которых идет речь, касаются только операций с наличной валютой. Можно попробовать договориться с самим банком о более выгодном курсе.

Продолжает финансовый аналитик Дмитрий Степанов:

«Я знаю, что бывают индивидуальные случаи, когда клиенту дают немножко другой курс. Это, очевидно, его проводят через какой-то премиум-пакет или еще как-то, то есть на индивидуальных условиях — такое бывает. Просто это же репутационная история, то есть, банки понимают, что ситуация не очень хороша по какой-то причине и пытаются найти какое-то решение для какого-то клиента. Это все настолько индивидуально, что нельзя сказать, что что-то из этого системно, это не часто. Нет других возможностей, то есть, либо деньги остаются на текущем счету, либо на вкладе, либо они конвертируются во что-то, например в рубль. А по какому курсу? Ну тут как повезет на самом деле».