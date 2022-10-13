Россия почти вдвое увеличила поставки стали в Турцию

В августе экспорт из России в Турцию горячекатаного плоского стального проката, который используется в строительстве, производстве труб и транспортном машиностроении, взлетел на 93 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 176 тысяч тонн. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты «БКС Мир Инвестиций».

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За последний месяц лета Россия поставила 358,5 тысячи тонн горячекатаного плоского проката, подсчитал аналитик по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. На Турцию пришлась половина поставок. По данным агентства Kallanish, всего за январь-август этого года Россия отправила в Турцию 735,97 тысячи тонн горячекатаного проката.

При этом Россия частично вытеснила других крупных поставщиков — Китай, Японию и Индию, их продажи сократились. Она смогла увеличить поставки почти вдвое за счет «низкой базы» и стремления турецкие покупателей приобрести товар по более низкой цене, поясняют эксперты.