Ушаков: вторя часть зерновой сделки не выполняется

Вторая часть зерновой сделки, которая предполагает отмену ограничений на поставки продовольствия и удобрений России, не выполняется. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит «Прайм».

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Ушаков отметил, что Москва постоянно напоминает о предложении бесплатно распределить 300 тысяч тонн удобрений среди беднейших стран, которые сейчас находятся в различных портах. Пока, по его словам, их никто не может забрать, но и предложение России не рассматривается.

Информацию также подтвердил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки, если условия по экспорту зерна страны не будут выполнены, передает Reuters