Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
50 минут назад

Ушаков: вторя часть зерновой сделки не выполняется

Елена Прошина

Вторая часть зерновой сделки, которая предполагает отмену ограничений на поставки продовольствия и удобрений России, не выполняется. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит «Прайм».

Ушаков: вторя часть зерновой сделки не выполняется
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ушаков отметил, что Москва постоянно напоминает о предложении бесплатно распределить 300 тысяч тонн удобрений среди беднейших стран, которые сейчас находятся в различных портах. Пока, по его словам, их никто не может забрать, но и предложение России не рассматривается.

Информацию также подтвердил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он заявил, что Россия может отказаться от зерновой сделки, если условия по экспорту зерна страны не будут выполнены, передает Reuters

Гатилов подчеркнул, что речь идет о продлении соглашения в следующем месяце. По его словам, Москва уже передала генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с претензиями по сделке. Продление соглашения планируют обсудить в воскресенье.

Рынки,Антониу Гутерриш,Геннадий Гатилов,Юрий Ушаков,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители