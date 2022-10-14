Миллиард Илон Маск попросил Пентагон финансировать сеть Starlink на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы, поступившие в его доступ. Маск передал до 20 тыс. спутников Starlink Украине с начала активных боевых действий - недавно Маск заявил, что SpaceX уже потратила $80 млн на запуск и поддержание работы Starlink в стране.