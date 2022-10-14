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1 час назад

CNN: Маск попросил Пентагон финансировать сеть Starlink на Украине

Газета.Ruиещё 7

Миллиард Илон Маск попросил Пентагон финансировать сеть Starlink на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы, поступившие в его доступ. Маск передал до 20 тыс. спутников Starlink Украине с начала активных боевых действий - недавно Маск заявил, что SpaceX уже потратила $80 млн на запуск и поддержание работы Starlink в стране.

Маск попросил Пентагон финансировать сеть Starlink на Украине
Фото: Wandering-coderWandering-coder

"Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно", - указано в сообщении.

Предполагается, что Пентагону придется потратить до $120 млн на поддержание сети Starlink на Украине только до конца года. На весь 2023 год обслуживание и поддержание сети Пентагону предположительно предстоит потратить около $400 млн. Ранее на Украине начали уничтожать рекламные плакаты с лицом Илона Маска.

Рынки,Илон Маск,SpaceX,Пентагон,
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