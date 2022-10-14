Йеллен назвала причины для введения потолка цен на нефть РФ

США и их союзники пока не приняли окончательного решения по уровню потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. Ее слова приводит ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Йеллен отметила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на нефть РФ в районе 60 долларов за баррель являлись лишь ее предложением, воспринимать их в качестве отражения коллективного решения Запада не следует.

По ее словам, США и его союзники «совместно выберут надлежащую цену». В этом вопросе они будут опираться на предельную себестоимость добычи топлива и прежнюю его стоимость в России, которую в Москве «считали приемлемой и несущей прибыль».

«Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня», — добавила Йеллен.

Также она подчеркнула, что США не просят соблюдать политику потолка цен на нефть РФ страны, не входящие в коалицию. То есть компании и правительства смогут покупать российское топливо, если найдут суда, страховку, торговые и финансовые услуги и прочее у таких государств. Никаких мер против них приниматься не будет.

По мнению Йеллен, введение потолка цен позволит стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы и создаст рычаги воздействия на переговорах с Россией по нефти.