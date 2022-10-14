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37 минут назад

Йеллен назвала причины для введения потолка цен на нефть РФ

Елена Прошина

США и их союзники пока не приняли окончательного решения по уровню потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен. Ее слова приводит ТАСС.

Йеллен назвала причины для введения потолка цен на нефть РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Йеллен отметила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на нефть РФ в районе 60 долларов за баррель являлись лишь ее предложением, воспринимать их в качестве отражения коллективного решения Запада не следует.

По ее словам, США и его союзники «совместно выберут надлежащую цену». В этом вопросе они будут опираться на предельную себестоимость добычи топлива и прежнюю его стоимость в России, которую в Москве «считали приемлемой и несущей прибыль».

«Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня», — добавила Йеллен.

Также она подчеркнула, что США не просят соблюдать политику потолка цен на нефть РФ страны, не входящие в коалицию. То есть компании и правительства смогут покупать российское топливо, если найдут суда, страховку, торговые и финансовые услуги и прочее у таких государств. Никаких мер против них приниматься не будет.

По мнению Йеллен, введение потолка цен позволит стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы и создаст рычаги воздействия на переговорах с Россией по нефти.

При этом ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что не станет поставлять топливо в страны, которые ограничат его стоимость. По его словам, введение этой меры может повлечь за собой риски установления такого же потолка в других секторах, что разрушит глобальную рыночную экономику и создаст угрозу благополучию миллиардов людей.

Рынки,Джанет Йеллен,Владимир Путин,
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