В РФ предрекли снижение роли доллара в мировой экономике

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что доллар и евро утратят свое влияние в ближайшие месяцы, в том числе на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет агентство «Прайм».

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Васильев отметил, что правительство России удвоит число внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году, а использование дружественных валют увеличится в 13 раз. Среди них — китайский юань, индийская рупия и турецкая лира. 60 процентов внешней торговли будет идти не в долларах и евро, поэтому специалист предрек снижение роли доллара и евро в экономике мира в ближайшие месяцы.

Эксперт предположил, что в будущем на глобальном рынке появятся независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы, которые ослабят роль доллара как мировой валюты. Чем больше государств откажется от американской валюты в расчетах и сбережениях, тем скорее глобальная экономика станет многополярной.