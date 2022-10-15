Оценена безопасность газопровода из России в Турцию

Главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич оценил безопасность нового и существующего газопровода из России в Турцию. По его словам, он будет защищен от вмешательств извне, передает РИА Новости.

Эксперт указал, что газопровод, проложенный по дну Черного моря, с двух сторон находится в российской и турецкой исключительных экономических зонах. Кроме того, подводная трасса уже исследована на предмет наличия боеприпасов времен Второй мировой войны, проведена огромная предварительная работа.

Марцинкевич добавил, что Турция согласно конвенции Монтре может регулировать вход военных кораблей в черноморскую акваторию, а также является членом Североатлантического альянса, что также минимизирует риски атаки извне.

«Газопровод, как ни странно, в этом случае защищен тем, что Турция входит в НАТО, и, во-вторых, появления американских, английских, французских кораблей будут заранее известны и возможность отслеживать их перемещение резко повышается», — пояснил аналитик.

Марцинкевич напомнил, что наземная структура для расширения подводной части газопровода уже проложена. Объем топлива составит порядка 31,5 миллиарда кубометров в год.