Еврокомиссия нашла способ борьбы со скачками цен на газ

Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей в Европе газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергокризисом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ ЕК.

Ожидается, что это может помочь избежать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые приведут к затруднениям с поставками природного газа в некоторые страны ЕС.

По данным агентства, в пакет мер войдет временный механизм ограничения внутридневных скачков цен, чтобы не допустить крайней волатильности на рынках энергетических деривативов. ЕК планирует «обеспечить более надежный механизм ценообразования», защитив энергетические компании Европы от скачков цен и помогая им обеспечить поставки в среднесрочной перспективе.

Как пишет Bloomberg, ограничить колебания цен в диапазоне пяти процентов требуют, в частности, Греция, Италия, Польша и Бельгия. Власти стран также призвали регулярно пересматривать этот диапазон, чтобы отражать колебания других ключевых ориентиров, в том числе цену на сырую нефть, уголь и газ в Северной Америке и Азии.

В соответствии с проектом Еврокомиссии, динамический ценовой предел планируется ввести в действие, пока Европейский союз работает над новым дополнительным эталоном для сжиженного природного газа. Новый индекс введут к концу текущего года, а контрольный показатель будет доступен к началу 2023-го.