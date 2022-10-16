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21 минуту назад

Стало известно о плане ЕК ввести динамическое ценообразование на газ

Lenta.ru

Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести динамическое ценообразование на газ на крупнейшей в Европе газовой бирже (фьючерс TTF) в рамках борьбы с энергокризисом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ ЕК.

Еврокомиссия нашла способ борьбы со скачками цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожидается, что это может помочь избежать крайней волатильности и скачков цен, а также спекуляций, которые приведут к затруднениям с поставками природного газа в некоторые страны ЕС.

По данным агентства, в пакет мер войдет временный механизм ограничения внутридневных скачков цен, чтобы не допустить крайней волатильности на рынках энергетических деривативов. ЕК планирует «обеспечить более надежный механизм ценообразования», защитив энергетические компании Европы от скачков цен и помогая им обеспечить поставки в среднесрочной перспективе.

В Европе обрушились цены на газ<br/>

Как пишет Bloomberg, ограничить колебания цен в диапазоне пяти процентов требуют, в частности, Греция, Италия, Польша и Бельгия. Власти стран также призвали регулярно пересматривать этот диапазон, чтобы отражать колебания других ключевых ориентиров, в том числе цену на сырую нефть, уголь и газ в Северной Америке и Азии.

В соответствии с проектом Еврокомиссии, динамический ценовой предел планируется ввести в действие, пока Европейский союз работает над новым дополнительным эталоном для сжиженного природного газа. Новый индекс введут к концу текущего года, а контрольный показатель будет доступен к началу 2023-го.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил, что США поставляют в Европу 70 процентов от всего экспортируемого американского сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, Вашингтон мобилизует свои ресурсы по экспорту СПГ для обеспечения нужд Европы. «Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70 процентов нашего экспорта направлены в Европу», — сообщил он.

Рынки,Джеффри Пайетт,Еврокомиссия,ЕС,
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