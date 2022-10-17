Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
29 минут назад

МЭР ожидает постепенного ослабления курса рубля до 72,2 за доллар к 2025 году

ТАССиещё 5

Минэкономразвития при подготовке прогноза социально-экономического развития России ожидает постепенного ослабления курса рубля к 2025 году с 68,1 до 72,2 рубля за доллар. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Ожидается постепенное ослабление рубля к 2025 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По курсу рубля заложено его постепенное ослабление - с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы", - сказал министр.

По данным МЭР, снижению давления на курс будут способствовать сокращение притока иностранной валюты по счету текущих операций, диверсификация валютной структуры, а также постепенная переориентация потоков капитала.

Рынки,Максим Решетников,Минэкономразвития,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители