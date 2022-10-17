Ожидается постепенное ослабление рубля к 2025 году

"По курсу рубля заложено его постепенное ослабление - с 68,1 рубля в 2022 году до 72,2 рубля за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы", - сказал министр.