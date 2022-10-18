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22 минуты назад

Цена газа в Европе опустилась почти до $1 200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня

ТАССиещё 9

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов снизилась почти до $1 200 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена газа в Европе опустилась почти до $1200
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 202 за 1 тыс. куб. м, или €118 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 7%.

Уменьшение цены происходит из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Рынки,ЕС,
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