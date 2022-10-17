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52 минуты назад

Оптовые цены на свинину в России опустились ниже показателей 2020 года в октябре

Газета.Ru

Падение спроса и запуск своего производства привели к тому, что цены на свинину на неделе 17-23 октября опустились ниже показателей 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на отчет Национального союза свиноводов.

В России опустились оптовые цены на свинину ниже показателей 2020 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предварительные контрактные цены на свиные полутуши на неделю 17–23 октября опустились ниже уровня 2020 года, достигнув 159 руб. за 1 кг. Этот показатель примерно на 4,6% ниже уровня прошлой недели и также на 6,7% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом снижение цен фиксируется практически во всех сегментах.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что падение цен на свинину было ожидаемо из-за роста производства на 7-8% за год. Также восстановились предприятия, которые пострадали в 2021 году из-за вируса африканской чумы свиней. Кроме того, цены снижаются из-за уменьшения экспорта и высокого курса рубля.

Аналитики посчитали, что снижение цен на свинину отрицательно влияет на цены мяса бройлера и индейки. При этом себестоимость производства птицы растет. Сейчас средняя стоимость тушки бройлера составляет 143 рубля, что на 13% ниже прошлогодних показателей. Однако производители свинины поддерживают рентабельность производства за счет стабилизации цен на корма.

В начале октября сенатор от Белгородской области Евгений Савченко заявил, что России следует создать дополнительный государственный резерв мясных консервов и запретить импорт мяса. Эти меры помогут поддержать производителей в отрасли.

Рынки,Евгений Савченко,Коммерсант,
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