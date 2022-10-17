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32 минуты назад

Курс иены к доллару обновил 32-летний минимум

ТАСС

Курс японской иены по отношению к доллару США в понедельник обновил минимум за 32 года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов в Токио.

Курс иены к доллару обновил 32-летний минимум
Фото: CC0 / Maccabee /CC0 / Maccabee /

По состоянию на 20:00 по местному времени (14:00 мск), курс составил 148,87-148,89 иен за доллар. Последний раз такие значения японская валюта демонстрировала летом 1990 года. За прошедшую неделю японская национальная валюта уже несколько раз обновляла 32-летний минимум.

Рекордное ослабление иены продолжается уже несколько месяцев на фоне увеличивающегося разрыва в учетных ставках центральных банков стран Запада, которые повышают ее для сдерживания инфляции, и Японии, где регулятор держит ее на фактически отрицательном уровне для стимулирования рынка.

Несмотря на критику того, что мягкая денежная политика приводит к ослаблению иены и росту цен, глава Банка Японии (Центробанк) Харухико Курода неоднократно заявлял, что принимать какие-либо меры регулятор не намерен. В конце сентября в очередной раз было принято решение сохранить краткосрочную процентную ставку на уровне минус 0,1%.

В этих условиях в конце сентября власти Японии впервые с 1998 года провели валютные интервенции для стабилизации курса национальной валюты, что привело к ее краткосрочному укреплению с уровня 145 иен за доллар до 140 иен за доллар. Однако затем ослабление вновь возобновилось быстрыми темпами.

Рынки,Харухико Курода,
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