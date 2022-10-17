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36 минут назад

Дуда заявил о поставке 1 млн тонн зерна с Украины в Польшу

Газета.Ruиещё 1

Президент Польши Анджей Дуда объявил о поставке в порты республики около 1 млн тонн украинского зерна, передает ТАСС. По его словам, соответствующее количество продукции прибыло в страну с конца февраля текущего года.

Дуда назвал количество поставленного с Украины в Польшу зерна
Фото: газета.ругазета.ру

«По предварительным данным, с начала конфликта [на Украине] в Польшу попало около 1 млн тонн украинского зерна <…> Это как минимум четырехкратный рост объема экспорта украинского зерна через четыре главных польских порта», — отметил Дуда.

Как указал президент Польши, Варшава намерена продолжить помогать Украине в реализации экспорта ее зерна через свои порты. При этом Дуда не пояснил, покинула ли украинская сельхозпродукция польскую территории и если да, то в какие государства она была направлена.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что практически весь хлеб с Украины идет в Европу, а в беднейшие страны — лишь 5%. Он также добавил, что соответствующие товары из страны вывозят под предлогом обеспечения продовольственной безопасности именно беднейших мировых государств.

Рынки,Анджей Дуда,Владимир Путин,
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