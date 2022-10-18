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45 минут назад

Главный бык Уолл-стрит признал растущие риски

Инвест-Форсайт

Стратег инвестбанка JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович, который стал самым громким «быком» (ставит на повышение стоимости акций) Уолл-стрит в этом году, становится более осторожным в отношении восстановления экономики и рынка.

Главный бык Уолл-стрит признал растущие риски
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Эксперт сокращает объем акций в своем портфеле, ссылаясь на растущие риски, связанные с политикой центрального банка США и геополитикой, сообщает Bloomberg.

«Недавние события на этих фронтах, а именно — все более агрессивная риторика центральных банков и эскалация ситуации на Украине — вероятно, задержат восстановление экономики и рынка», — написал Марко Коланович.

В то же время стратег по-прежнему ожидает, что глобальный экономический рост продолжит демонстрировать устойчивость до середины следующего года, учитывая улучшение ситуации с предложением товаров, существенное замедление инфляции и здоровый частный сектор.

Рынки,Марко Коланович,
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