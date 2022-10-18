Главный бык Уолл-стрит признал растущие риски

Стратег инвестбанка JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович, который стал самым громким «быком» (ставит на повышение стоимости акций) Уолл-стрит в этом году, становится более осторожным в отношении восстановления экономики и рынка.

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Эксперт сокращает объем акций в своем портфеле, ссылаясь на растущие риски, связанные с политикой центрального банка США и геополитикой, сообщает Bloomberg.

«Недавние события на этих фронтах, а именно — все более агрессивная риторика центральных банков и эскалация ситуации на Украине — вероятно, задержат восстановление экономики и рынка», — написал Марко Коланович.