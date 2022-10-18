Эксперты объяснили рост золота

Цены на золото выросли более чем на 1% на фоне снижения доходности доллара и казначейских облигаций США, сообщает Reuters.

Золото выросло на 0,9% до $1656,25 за унцию, отойдя от двухнедельного минимума.

Старший рыночный стратег RJO Futures Боб Хаберкорн считает, что рост желтого металла объясняется значительным падением доллара. Кроме того, спрос на такие безопасные активы, как золото, растет в связи с повышенными геополитическими рисками. Тем не менее гособлигации пока выглядят предпочтительнее золота на фоне повышения ставок ФРС.