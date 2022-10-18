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1 час назад

Цены на нефть упали из-за решений США и Китая

Lenta.ruиещё 1

Цены на нефть Brent упали в ходе торгов 18 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов опустилась ниже 90 долларов за баррель, к моменту написания новости теряя более двух процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на нефть упали из-за решений США и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость снижается на фоне опасений по поводу снижения спроса в Китае, а также намерения США высвободить из резервов дополнительные объемы нефти, отмечает Reuters.

Неопределенность относительно Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, связана с решением Пекина отложить публикацию экономических данных, которая была запланирована на 18 октября. Новой даты при этом названо не было, а аналитики отмечают, что вопросы относительно роста ВВП страны вызывает приверженность властей политике нулевой терпимости к коронавирусу.

План США высвободить из резервов от 10 до 15 миллионов баррелей также сказался на настроениях на рынке с точки зрения роста предложения, отмечает аналитик UBS Джованни Стауново.

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