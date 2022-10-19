Еврокомиссия предложила странам ЕС варианты решения проблем с газом

Биржевые цены на газ в Европе могут быть временно ограничены в случае необходимости. С таким предложением выступила Еврокомиссия в рамках нового пакета мер по борьбе энергокризисом в ЕС. Как полагают в ЕК, соответствующий механизм позволит избежать чрезмерного удорожания сырья и защитить игроков рынка от значительных колебаний котировок. Наряду с этим руководство Евросоюза хочет обязать участников объединения делиться топливом друг с другом при возникновении чрезвычайных ситуаций. Впрочем, как отмечают эксперты, в случае обострения газового дефицита далеко не все государства региона будут готовы проявить подобную солидарность. В то же время попытки регулирования биржевых цен могут привести к обратному эффекту и спровоцировать ещё больший рост стоимости сырья, уверены специалисты.

Фото: ТАСС ТАСС

Во вторник, 18 октября, Европейская комиссия представила новый пакет мер для борьбы с энергетическим кризисом в странах ЕС. Инициативы, в частности, подразумевают «целенаправленное вмешательство в рыночные цены на газ». Для этого предлагается установить новые правила биржевых торгов сырьём.

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«Еврокомиссия предлагает внедрить механизм ограничения цен через главную европейскую газовую биржу, TTF, который будет запускаться при необходимости. Механизм корректировки цен установит на временной основе динамический потолок цены для транзакций на TTF. Операции по цене выше динамического лимита не будут разрешены на TTF», — говорится в сообщении.

Одновременно ЕК считает необходимым установить временный порог внутридневных скачков цен на бирже. Всё это, как полагают в руководстве Евросоюза, позволит избежать чрезмерного удорожания сырья на торговой площадке и защитить энергетических операторов от значительных колебаний котировок.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы защитить Европу от негативных последствий (кризиса. — RT) на энергетических рынках. Теперь мы лучше подготовлены к этой зиме», — написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Впрочем, опрошенные RT эксперты скептически оценивают предложение ЕК. По словам портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Дмитрия Скрябина, ограничение цен нарушает принципы свободной экономической торговли и может приводить к ответным действиям со стороны продавцов — снижению или прекращению поставок.

«Введение ценовых лимитов не обрадует поставщиков газа в ЕС. Поэтому эффект от таких ограничений может быть обратным — резкий рост цен на газ в Европе из-за снижения объёмов поставок», — отметил Скрябин в разговоре с RT.

Аналогичной оценки придерживается и руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Как полагает эксперт, инициатива Еврокомиссии способна только обострить газовый дефицит в ЕС.

«Регулирование биржевых цен в рамках торговой сессии, по сути, означает создание картеля покупателей на уровне одного региона — Европы. Ничто не помешает поставщикам газа перенаправить свой экспорт, например, в азиатские страны, где такой инструмент не будет использоваться, а цены не будут ограничивать прибыль добывающих компаний. ЕС при этом столкнётся с нехваткой природного газа», — подчеркнул собеседник RT.

Примечательно, что похожую точку зрения ранее озвучил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его мнению, идея создания картеля потребителей неоригинальна. Более того, в ответ на такие действия Евросоюза страны — производители газа могут сформировать собственный альянс по аналогии с ОПЕК для совместного контроля над добычей и экспортом сырья, считает топ-менеджер.

«Мы играем в игры, по правилам, которые придумали мы. И не играем в игры по правилам, которые придумали не мы. Не было никаких картелей потребителей на наших ключевых рынках. А вот знаете, некоторые эксперты говорят о том, что просто некое упоминание о возможности создания газового ОПЕКа — это очень серьёзная инвестиция в газовые цены», — отмечал Миллер.

От частного — к общему

Напомним, что ещё в августе для преодоления последствий энергокризиса страны Евросоюза договорились сократить потребление газа суммарно на 15% в период отопительного сезона — до 31 марта 2023 года. В тот момент Еврокомиссия активно призывала участников объединения делиться сырьём друг с другом при необходимости. Впрочем, ряд государств не стали следовать просьбе ЕК, поэтому теперь данное требование может стать обязательным для всех.

«Поскольку не все страны-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — заявили во вторник в Еврокомиссии.

Отметим, что активнее всего против подобной инициативы ранее выступали польские власти. Как заявляла министр климата и окружающей среды Анна Москва, у Еврокомиссии не получится принудить Варшаву к выполнению данных требований.

«Инфраструктура и газопроводы, приобретённый газ — это собственность нашей страны. Только мы можем решать, как этим пользоваться, на какие нужды и кому предоставлять», — приводит ТАСС слова министра.

Такую же позицию озвучивали и в руководстве Венгрии. Как отмечал глава МИД страны Петер Сийярто, предложение ЕС делиться газом «чем-то напоминает коммунизм».

«Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии», — подчёркивал Сийярто.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, нынешняя риторика Брюсселя по настройке газового рынка в эпоху дефицита вызывает всё больше вопросов у многих стран ЕС. На этом фоне принудительные обязательства делиться сырьём вряд ли будут выполняться на практике, считает эксперт.

«Газа зимой может на всех и не хватит, поэтому обязать страны делиться друг с другом топливом в случае его дефицита, очевидно, можно только на бумаге. Мы видим, что уже больше половины членов ЕС решают этот вопрос самостоятельно, агитируя сохранить с энергетическое сотрудничество с Россией», — добавил эксперт.

Резервный план

Отметим, что цены на газ в Европе сейчас находятся на минимальном уровне за последние четыре месяца. На торгах 18 октября стоимость сырья на хабе TTF в Нидерландах снижалась на 16,2% и впервые с 15 июня достигала €107,3 за МВт ч, или около $1090 за 1 тыс. куб. м.

Газ на европейском рынке продолжает дешеветь после резкого удорожания летом. Причиной наблюдаемой динамики эксперты считают ускоренный рост сырьевых резервов в ЕС.

По данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах Евросоюза уже превысила целевые значения и сейчас составляет 92,37%. Любопытно, что ранее в Европарламенте планировали довести показатель хотя бы до 80—85% к 1 ноября.

«Резервы практически заполнены, а погода в Европе пока тёплая. Однако стоит только начаться холодам, отбор газа из ПХГ сразу увеличится, а любая перспектива снижения поставок приведёт к резкому росту цен. При этом уже сейчас понятно, что большого объёма импорта из России не будет, а США, Китай и ряд других поставщиков предупреждают, что не смогут помочь Европе пополнять запасы этой зимой, так как будут использовать сырьё для внутреннего потребления», — отметил Артём Деев.

По словам Владислава Антонова, при наступлении холодной зимы и отсутствии стабильных поставок российского газа цены на сырьё в Европе могут вновь подняться выше $3000 за 1 тыс. куб. м. Между тем попытки ограничить стоимость топлива рискуют обернуться повышением котировок до $4 тыс., не исключил эксперт.

В качестве ещё одной инициативы для сдерживания цен Еврокомиссия предлагает перейти к совместным закупкам газа для всего ЕС. Предполагается, что это позволит снизить конкуренцию между странами региона и приведёт к удешевлению сырья. Впрочем, эффект от такого подхода вряд ли окажется длительным, считает Артём Деев.

«Совместные закупки газа — это чисто рыночный механизм. Оптовый покупатель или сообщество покупателей всегда может рассчитывать на более серьёзные скидки, чем один покупатель с небольшим объёмом заказа. В этом плане инициатива может помочь европейским странам, но постоянно её применять не получится. В ситуации повышенного спроса на сырьё не только в Европе, но и в Азии подобные меры не смогут существенно сбить цену на газ», — пояснил аналитик.

«Эпоха подошла к концу»

По мнению Алексея Миллера, энергетический кризис пришёл в Европу «не на короткий период времени». При этом если раньше благополучие Европы и, в частности, её крупнейшей экономики в лице Германии держалось именно на поставках относительно дешёвого сырья из России, то сейчас у ЕС такого преимущества больше нет, подчеркнул глава «Газпрома».

«Продолжалось это более 50 лет... Дешёвый энергоресурс — газ — в Германии давал более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности. Фактически это (высокая цена на газ. — RT) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени. Очень серьёзный удар», — добавил Миллер.

Отметим, что в сентябре индекс текущих экономических условий в Германии обвалился с -60,5 до -72,2 пункта. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё летом 2020 года, когда страна переживала последствия пандемии коронавируса. Такие данные 18 октября представили в немецком Центре исследований экономики Европы (ZEW).

«В очередной раз оценки показывают, что текущая экономическая ситуация серьёзно усугубилась в сравнении с предыдущим месяцем. Вероятность того, что в ближайшие полгода реальный ВВП снизится, также значительно возросла. В целом, экономические перспективы вновь ухудшились», — заявил президент ZEW Ахим Вамбах.

В связи с удорожанием энергоресурсов ряд европейских компаний уже начали закрываться или переезжать в юрисдикции с более низкими ценами на сырьё. При этом в случае обострения энергетического кризиса ЕС может потерять ещё больше своих предприятий, уверен специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

«Населению же, даже после уверенных реляций о заполнении хранилищ до значений близких к 100%, тоже придётся не сладко. Получаемые коммунальные счета заставляют снижать расход электричества, а из-за нехватки тепла в домах — запасаться тёплыми вещами», — добавил собеседник RT.

Нынешнее положение дел в экономике региона привело и к рекордному ослаблению евро на международном рынке. Так, уже на протяжении последних нескольких недель европейская валюта на мировых торгах стоит дешевле американской, чего не было с 2002 года.