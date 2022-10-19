Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
24 минуты назад

Reuters: Индия рассмотрит предложение Запада по введению предельных цен на нефть из России

Газета.Ruиещё 1

Индия собирается рассмотреть предложение Запада по поводу установления потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури, передает Reuters.

Индия рассмотрит предложение по предельным ценам на нефть из РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Индия изучит предложение Запада ввести потолок цен на российскую нефть. Мы рассмотрим это», — отметил министр.

В конце сентября глава МИД Индии Субраманьяма Джайшанкар заявил, что развитие экономики сильно зависит от стоимости импорта нефти и нефтепродуктов. Возможное сокращение поставок российского сырья негативно отразится на темпах роста ВВП страны.

До этого посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что индийское правительство осторожно относится к идее западных стран по поводу введения потолка цен на нефть из России, так как Нью-Дели хочет идти за своими интересами. По его словам, поставки нефти из России в Индию в последнее время стали уменьшаться. Однако сейчас речь идет о долгосрочных соглашениях.

При этом в сентябре газета The Times of India со ссылкой на источники писала, что индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) намерены отказаться от закупок нефти из России. Это связано с удорожанием фрахта и переориентировкой на импорт сырья из Африки и Ближнего Востока.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители