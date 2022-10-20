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17 минут назад

Три европейские страны договорились проложить зеленый трубопровод

Елена Прошина

Власти Франции, Испании и Португалии договорились о строительстве зеленого коридора между Барселоной и Марселем взамен MidCat. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на испанского премьер-министра Педро Санчеса.

Три европейские страны договорились проложить зеленый трубопровод
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, страны решили окончательно «похоронить» проект газопровода MidCat через Пиренейские горы и «продвигать более экологичную альтернативу» по морю между Барселоной и Марселем. Предполагается, что протяженность нового «коридора зеленой энергии» составит свыше 360 километров. По газопроводу намерены транспортировать экологически чистый водород и только немного газ.

Проект на встрече 20 октября в Брюсселе согласовали премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Португалии Антониу Коштой.

Рынки,Эммануэль Макрон,Педро Санчес,
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