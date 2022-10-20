Три европейские страны договорились проложить зеленый трубопровод

Власти Франции, Испании и Португалии договорились о строительстве зеленого коридора между Барселоной и Марселем взамен MidCat. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на испанского премьер-министра Педро Санчеса .

По данным издания, страны решили окончательно «похоронить» проект газопровода MidCat через Пиренейские горы и «продвигать более экологичную альтернативу» по морю между Барселоной и Марселем. Предполагается, что протяженность нового «коридора зеленой энергии» составит свыше 360 километров. По газопроводу намерены транспортировать экологически чистый водород и только немного газ.