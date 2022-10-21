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55 минут назад

Брокер «Атон» предупредил клиентов об автоматическом переводе «недружественной» валюты в рубли

Газета.Ru

Средства в валюте «недружественных» стран, хранящиеся на счетах клиентов брокера «Атон», будут автоматически конвертированы в рубли. Такое предупреждение опубликовано на сайте компании.

Брокер «Атон» предупредил клиентов об автоматическом переводе «недружественной» валюты в рубли
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Чтобы помочь клиентам избавиться от небольших валютных остатков и не переплачивать при этом комиссию за хранение и обмен валюты, 31 октября мы проведем автоматическую конвертацию валют недружественных стран в рубли», — говорится в заявлении «Атон».

Под ограничение попадут валютные остатки объемом до $20 тыс. При этом клиентская комиссия за проведение автоматической конвертации денежных средств в рубли списываться не будет, уточняется в сообщении компании.

Брокер также повысит комиссию за ввод и вывод валюты «недружественных» стран — до 5-10 тыс. руб. в зависимости от тарифа. В то же время дополнительная плата за стандартную конвертацию валюты, согласно изменениям, составит 1-2% — также в зависимости от действующего клиентского тарифа.

18 октября РБК сообщил о пересмотре тарифов на хранения валют «недружественных» стран со стороны как минимум трех российских брокеров. В их числе оказались «Газпромбанк Инвестиции», «БКС Мир инвестиций» и «Финам».

Рынки,Атон,
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