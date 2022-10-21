Курс доллара упал ниже 61 рубля

Рубль в пятницу днем демонстрирует рост к основным иностранным валютам. Курс доллар упал ниже 61 рубля впервые с 7 октября, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 14:49 мск курс американской валюты опускался до 60,94 рубля, евро — до 59,45 рубля.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил «Известиям», что рубль стал укрепляться на неделе благодаря устойчивому профициту счета текущих операций. По словам эксперта, на курсообразовании не сильно отражаются внешние факторы. В частности, как указал специалист, речь идет о дифференциале ставок.

До этого в департаменте стратегических исследований Total Research заявили изданию, что российская валюта к концу года будет торговаться по 68–70 рублей за доллар.