Курс доллара упал ниже 61 рубля

Рубль в пятницу днем демонстрирует рост к основным иностранным валютам. Курс доллар упал ниже 61 рубля впервые с 7 октября, следует из данных торгов на Московской бирже.
По состоянию на 14:49 мск курс американской валюты опускался до 60,94 рубля, евро — до 59,45 рубля.
Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил «Известиям», что рубль стал укрепляться на неделе благодаря устойчивому профициту счета текущих операций. По словам эксперта, на курсообразовании не сильно отражаются внешние факторы. В частности, как указал специалист, речь идет о дифференциале ставок.
До этого в департаменте стратегических исследований Total Research заявили изданию, что российская валюта к концу года будет торговаться по 68–70 рублей за доллар.
Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев сообщил, как можно защититься от укрепления американской валюты. Так, по его словам, это можно сделать посредством использования дирхама Объединенных Арабских Эмиратов.