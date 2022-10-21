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45 минут назад

Макрон заявил о двойных стандартах США из-за цены на газ

RT на русскомиещё 8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США проявляют двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ.

Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за цены на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам... Это двойные стандарты», — цитирует его ТАСС.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек тоже выразил недовольство тем, что действия США и ряда стран ЕС приводят к росту цен на СПГ.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.

FT: Евросоюз решил установить потолок цен на газ

Как в мае отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.

Рынки,Роберт Хабек,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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