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40 минут назад

Описан сценарий краха доллара

Майк Габриелян

Стал известен сценарий краха доллара как основной резервной валюты. Он потеряет свой статус, если независимые от Вашингтона страны переведут экспортные расчеты в юани и другую валюту.

Об этом заявил старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колин Уайс, пишет РБК.

Аналитик использовал конфиденциальную информацию Минфина США об американских финансовых активах, принадлежащих другим странам.

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По его словам, Запад заморозил валютные резервы России, показав другим государствам, что их долларовые активы находятся в опасности.

Эксперт считает, что страны Африки, Центральной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока могут сократить долларовые резервы. Эти государства откажутся от американской валюты и переведут в юани расчеты со странами, которые не входят в орбиту влияния США.

Кроме того, на финансовых рынках будут набирать популярность расчеты в других нетрадиционных валютах. Это могут быть австралийские доллары или японские иены.

Ранее похожий прогноз сделал российский экономист Валентин Катасонов. Он заявил, что мировая финансовая система, основанная на долларе, скоро рухнет.

Рынки,Валентин Катасонов,Казначейство США,ФРС,
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