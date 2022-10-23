Названы возможные последствия санкций против алюминиевой отрасли

Эксперты рассказали о возможных последствиях введения санкций против российской алюминиевой отрасли. По их мнению, эта мера нанесет сильный удар по промышленности ЕС и США. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что власти США намереваются ввести запрет на поставки российского алюминия. Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет поставок, существенное увеличение пошлин, санкции против «Русала».

По данным агентства, введенные в 2018 году санкции практически «парализовали» металлургов США и ЕС. Повышение пошлин на импорт привело к резкому скачку цен на глинозем, который является ключевым компонентом в производстве металла.

В настоящее время алюминий очень востребован, уточнил профессор ВШБ НИУ ВШЭ Михаил Аким. Он пояснил, что металл широко применяется в строительной отрасли, в производстве бытовой электроники, в авиационной, космической и оборонной сферах.

Кроме того, он необходим при производстве электромобилей.

Эксперт подчеркнул, что в ЕС и Штатах есть производители первичного алюминия, но их мощностей недостаточно для того, чтобы закрыть потребности отрасли. Импорт из России и Китая очень важен.

Кроме того, индустрия крайне энергоемкая. Россия использует электричество от гидроэлектростанций, Китай - уголь, пояснил Аким.

В результате ограничительных мер на американском рынке возникнет дефицит металла, цены взлетят на 10-20%. Металлургам придется закупать металл за границей, наращивать импорт из Канады, считает финансовый эксперт Николай Неплюев.

Аналогичная ситуация может возникнуть в Европе, утверждают эксперты. Если президент США Джо Байден запретит импорт только в США, то европейские страны смогут свободно приобретать алюминий. Если рестрикции будут введены против «Русала», то ЕС придется отказаться от контрактов с компанией и искать других поставщиков, предупреждают аналитики.