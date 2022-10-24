Египет захотел отказаться от привязки национальной валюты к доллару

В египетском Центробанке заявили о намерении отказаться от привязки курса национальной валюты к доллару. Так, регулятор уже разрабатывает индекс египетского фунта. Об этом заявил глава ЦБ республики Хасан Абдалла.

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Как сообщает РИА Новости, Абдалла сообщил, что в основном к доллару привязаны валюты нефтедобывающих стран. Египта нет среди таковых.

«К тому же США не являются основным партнером Египта. Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта - он будет учитывать несколько валют. Возможно, что золото и другие металлы», - приводит агентство слова главы банка.

Выступая на Первом экономическом форуме Египта, Хасан Абдалла добавил, что «часть нашего успеха состоит в том, чтобы изменить впечатление, будто наша валюта привязана к доллару».