Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

ЦБ Египта намерен отказаться от привязки нацвалюты к доллару

ТК «Звезда»иещё 3

В египетском Центробанке заявили о намерении отказаться от привязки курса национальной валюты к доллару. Так, регулятор уже разрабатывает индекс египетского фунта. Об этом заявил глава ЦБ республики Хасан Абдалла.

Египет захотел отказаться от привязки национальной валюты к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Абдалла сообщил, что в основном к доллару привязаны валюты нефтедобывающих стран. Египта нет среди таковых.

«К тому же США не являются основным партнером Египта. Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта - он будет учитывать несколько валют. Возможно, что золото и другие металлы», - приводит агентство слова главы банка.

Выступая на Первом экономическом форуме Египта, Хасан Абдалла добавил, что «часть нашего успеха состоит в том, чтобы изменить впечатление, будто наша валюта привязана к доллару».

Ранее в американской газете The Washington Post приводилось мнение, что экономическая война с Россией может привести США к потере влияния в мире. Согласно автору статьи, эту экономическую войну американцы, по большому счету, ведут в одиночестве за счет «уникального статуса доллара».

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители