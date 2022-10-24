Обвал котировок произошел на бирже Гонконга

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась в понедельник с крупного падения котировок. Менее чем за час с момента начала утренних операций индекс Hang Seng упал на 767 пунктов (4,73%) - до отметки 15 444, свидетельствуют данные этой площадки.

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При открытии сессии этот показатель потерял 1,95% и затем стремительно продолжил падение.