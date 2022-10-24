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28 минут назад

Обвал котировок произошел на бирже Гонконга

ТАСС

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась в понедельник с крупного падения котировок. Менее чем за час с момента начала утренних операций индекс Hang Seng упал на 767 пунктов (4,73%) - до отметки 15 444, свидетельствуют данные этой площадки.

Обвал котировок произошел на бирже Гонконга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При открытии сессии этот показатель потерял 1,95% и затем стремительно продолжил падение.

Эксперты пока не воздерживаются от объяснений возможной причины обвала и может ли он как-то быть связан с перестановками в высших эшелонах партийной власти в Китае, произведенными в минувшие выходные в Пекине.

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