Обвал котировок произошел на бирже Гонконга

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась в понедельник с крупного падения котировок. Менее чем за час с момента начала утренних операций индекс Hang Seng упал на 767 пунктов (4,73%) - до отметки 15 444, свидетельствуют данные этой площадки.
При открытии сессии этот показатель потерял 1,95% и затем стремительно продолжил падение.
Эксперты пока не воздерживаются от объяснений возможной причины обвала и может ли он как-то быть связан с перестановками в высших эшелонах партийной власти в Китае, произведенными в минувшие выходные в Пекине.