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38 минут назад

Владелец сервиса аренды самокатов Whoosh продаст акции на Мосбирже

Лера Букина

Владелец сервиса аренды самокатов Whoosh объявил о скором выходе на Московскую биржу. Речь идет о компании «Вуш Холдинг», сообщает РБК.

Владелец сервиса аренды самокатов Whoosh продаст акции на Мосбирже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ею до конца года будут размещены обыкновенные акции в секторе «Инноваций и инвестиций». Сумма будет составлять до 10 млрд рублей. На рынке будут предложены акции существующих акционеров и бумаги дополнительного выпуска. При этом конкретных параметров пока нет.

Источник указал на отсутствие планов у акционеров полностью выходить из компании. Речь идет, скорее, о пропорциональной продаже части доли, указал он.

В настоящее время большей частью доли Whoosh - 69,7% - владеют основатели компании Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев. 13% принадлежат «ВИМ Инвестиции», 12,2% — Ultimate Capital, 5% зарезервировали под программу мотивации работников. Среди тех, кто выступает организаторами IPO, — «Тинькофф» и пул кредитных организаций.

Денежные средства, которые будут привлечены в процессе IPO, направят, в частности, на финансирование расширения географии.

Пока компания присутствует в России, Казахстане и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Whoosh возглавил рейтинг кикшеринговых компаний по числу пользователей и по объему выручки.

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