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1 час назад

Курс главной для России иностранной валюты упал до минимума

Lenta.ru

Народный банк Китая во вторник, 25 октября, понизил обменный курс юаня до уровня 7,1669 за американский доллар, что стало минимумом с 18 февраля 2008 года, сообщает РИА Новости.

Курс главной для России иностранной валюты упал до минимума
Фото: ТАССТАСС

Снижение юаня продолжается с конца апреля, когда страна столкнулась со вспышками коронавирусной инфекции, на которые руководство отреагировало введением локдаунов. В частности, такие ограничительные меры применялись в Шанхае, что вызвало значительные перебои в производстве и логистике.

Для России юань, особенно после обострения конфликта с Западом, последовавшего за вводом войск на территорию Украины, стал главной иностранной валютой. В последние годы Банк России активно переводил международные резервы из долларов и евро в юань, и в 2022 году этот процесс только ускорился.

Фондовый рынок Китая обвалился после переизбрания Си Цзиньпина

С начала года доллар вырос по отношению к юаню более чем на 13 процентов, это сильнейшее для китайской валюты падение с 1994 года. Для России такая ситуация означает потерю в резервах на сумму более 10 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что на фоне переизбрания генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина на третий срок акции китайских компаний обвалились. Этому способствовали перестановки в руководстве страны, усилившие позиции сторонников государственного регулирования экономики и повысившие вероятность принятия решений, которые окажутся невыгодными для рынка.

Рынки,Цзиньпин Си,Банк России,
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