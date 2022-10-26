Саудовская Аравия сорвала заключенную с Байденом секретную сделку

Президент США Джо Байден заключил с Саудовской Аравией секретную сделку по наращиванию добычи нефти, но Эр-Рияд в итоге сорвал ее, сделав обратное. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Байден заключил нефтяную сделку с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время своей поездки по Ближнему Востоку. Ее подробности не разглашались, однако предполагалось, что она приведет к наращиванию Эр-Риядом добычи топлива с сентября по декабрь. При этом в начале октября наследный принц Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ принял решение наоборот сократить добычу на два миллиона баррелей в день с ноября, тем самым сорвав соглашение.

Данное решение Эр-Рияда вызвало гнев и шквал обвинений со стороны Белого дома. В США произошедшее расценили в качестве «истории принятия желаемого за действительное, пропущенных сигналах и нарушенных обещаниях», поскольку до оглашения решения ОПЕК+ наследный принц Саудовской Аравии уверял, что не имеет планов сокращать добычу нефти.

«Этот эпизод также является показательным примером того, как Саудовская Аравия стремится избавиться от своей давней зависимости от Соединенных Штатов», — отмечается в тексте.