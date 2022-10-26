В России резко снизилась добыча газа

«Горючего природного газа (газа естественного) добыто 39,1 миллиарда кубометров, что на 26,4% меньше, чем в сентябре 2021 года, но на 1,4% больше, чем августе 2022 года. За девять месяцев 2022 года добыто 428 миллиардов кубометров природного газа, что на 12,1% меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года», – сообщает Росстат.