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35 минут назад

В "Зенит Private Banking" спрогнозировали ослабление рубля до 67 - 69 за доллар

Газета.Ruиещё 5

Курс рубля ослабнет до 67 — 69 руб. за доллар из-за сокращения поставок природного газа в страны Европы и продолжающегося укрепления американской валюты. Об этом сообщил начальник отдела структурированных продуктов «Зенит Private Banking» Гельды Союнов, написало издание «Известия».

Рублю спрогнозировали ослабление до 67-69 за доллар
Фото: ТАССТАСС

Аналитик брокерской компании «Финам» Андрей Маслов, напротив, уверен, что национальная валюта останется в уже привычном диапазоне 60 — 65 за доллар и евро, так как маловероятно, что последний отойдет от паритета с валютой США к концу 2022 года.

В УК «Открытие», АКРА, «БКС Мир инвестиций», «Совкомбанке», FinExpertiza и РЭУ им. Г.В. Плеханова предположили, что рубль к концу 2022 года может колебаться в примерном диапазоне 64 — 72 руб. за доллар и 64 — 75 руб. за евро.

27 октября к 10:20 (мск) доллар торговался за 61,44 руб., евро — 61,69 руб.

На прошлой неделе финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, согласно которому рубль может укрепиться до 50 за доллар из-за появления информации о санкциях против национального клирингового центра (НКЦ).

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