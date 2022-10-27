Украина провела тестовую поставку электроэнергии из Европы

«На Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы: сегодня осуществили первую тестовую поставку мощностью 1 МВт из Словакии», – сообщает источник. Уточняется, что необходимость в импорте электричества из ЕС возникла на фоне дефицита генерирующих мощностей.