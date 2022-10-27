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2 минуты назад

Украина провела тестовую поставку электроэнергии из Европы

Елена Прошина

Украина провела тестовую поставку электроэнергии из Европы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Суспiльне.

Украина провела тестовую поставку электроэнергии из Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На Украине провели тест импорта электроэнергии из Европы: сегодня осуществили первую тестовую поставку мощностью 1 МВт из Словакии», – сообщает источник. Уточняется, что необходимость в импорте электричества из ЕС возникла на фоне дефицита генерирующих мощностей.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил об экстренных отключениях электричества по всей территории Украины.

«Это может коснуться всех областей страны», – заявил Тимошенко.

Рынки,Кирилл Тимошенко,ЕС,
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