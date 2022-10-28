Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
35 минут назад

В США рассказали, какая судьба ждет доллар в будущем

Вечерняя Москва

Доминирование американской валюты в мире будет слабеть, поскольку все больше государств выражают недовольство влиянием Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил старший научный сотрудник Кристиан Уитон в материале для журнала National Interest.

В США усомнились в будущем доллара
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Доминирование доллара США находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой, — отметил Уитон.

По словам специалиста, на сегодняшний день китайское руководство предпринимает решительные действия, чтобы обезопасить себя от риска финансовых санкций, подобных тем, что Белый дом ввел против Российской Федерации.

Уитон пишет, что такие крупные страны, как Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива, уже отказались от присоединения к экономическим санкциям США. Перечисленные государства будут открыты для валютной системы, «менее зависимой от доллара».

Уитон напомнил, что ряд кредитных организаций России теперь могут проводить операции по переводу средств вне западного механизма SWIFT, используемого большинством банков мира.

До этого независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов сообщил, что в мире существует тренд на снижение гегемонии доллара, но пока он не ярко выражен.

Рынки,Дмитрий Адамидов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители