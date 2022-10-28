В США усомнились в будущем доллара

Доминирование американской валюты в мире будет слабеть, поскольку все больше государств выражают недовольство влиянием Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил старший научный сотрудник Кристиан Уитон в материале для журнала National Interest.

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— Доминирование доллара США находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой, — отметил Уитон.

По словам специалиста, на сегодняшний день китайское руководство предпринимает решительные действия, чтобы обезопасить себя от риска финансовых санкций, подобных тем, что Белый дом ввел против Российской Федерации.

Уитон пишет, что такие крупные страны, как Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива, уже отказались от присоединения к экономическим санкциям США. Перечисленные государства будут открыты для валютной системы, «менее зависимой от доллара».

Уитон напомнил, что ряд кредитных организаций России теперь могут проводить операции по переводу средств вне западного механизма SWIFT, используемого большинством банков мира.