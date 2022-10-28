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56 минут назад

Цена на газ в Европе выросла

Lenta.ru

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,3 процента и закрыли пятничные торги на уровне почти 1125 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена на газ в Европе выросла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На открытии торгов 28 октября ноябрьские фьючерсы по индексу хаба TTF были на отметке 1110,4 доллара, на минимуме они торговались по 1110,6 доллара, а к концу торгового дня уже стоили 1124,9 доллара. Цены на газ ставили исторические рекорды в начале весны на фоне опасений о прекращении поставок. Тогда тысяча кубометров продавалась за максимальные 3892 доллара.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем, но постепенно пошли на спад. В понедельник, 24 октября, цены падали более чем на 14 процентов. Ноябрьские фьючерсы опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Таким образом, они оказались на уровне, фиксировавшемся до начала ограничений поставок по «Северному потоку», и опустились более чем в три раза по сравнению с максимумом, который наблюдался после полной остановки прокачки в начале сентября.

Поводом для снижения стоимости называли успешное выполнение европейцами задачи по заполняемости подземных хранилищ газа (ПХГ). Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок сжиженного природного газа (СПГ). Как следствие, ПХГ европейских стран оказались почти полностью заполненными еще до начала отопительного сезона.

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