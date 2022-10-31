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2 часа назад

Курс доллара на Московской бирже вырос до 61,74 рубля

Газета.Ruиещё 3

Курс доллара к рублю на открытии торгов 31 октября составил 61,7425 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Московской бирже вырос до 61,74 рубля
Фото: ТАССТАСС

Таким образом американская валюта по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов выросла на 22,25 копеек. Курс евро на открытии торгов показал рост на 29,5 копеек и составил 61,3775 рубля.

Ранее аналитик КСП "Капитал УА" Михаил Беспалов высказал мнение, что курс доллара более 70 рублей можно будет наблюдать лишь в 2023 году. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также заявлял, что китайский юань впервые вошел в пятерку самых торгуемых мировых валют, наряду с долларом, евро, иеной и фунтом.

Согласно статистическим данным аналитического центра НАФИ, к концу октября все меньшее количество россиян стали пристально следить за курсами мировых валют. Если весной таких граждан насчитывалось больше половины (52%), то в настоящее время — только 26%.

Рынки,Михаил Беспалов,Алексей Пушков,Московская биржа,Совет Федерации,
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