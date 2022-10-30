Турция собралась пробурить 100 скважин для добычи нефти и газа

В 2023 году турецкие власти собрались провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море. О соответствующей дорожной карте, приготовленной для отрасли, сообщили местные СМИ, передает ТАСС.

Фото: Angus Mordant / Reuters Angus Mordant / Reuters

Геологоразведочные работы должны ускорить внутри страны и за рубежом, так как они необходимы для удовлетворения потребностей энергетического сектора в нефти, природном газе и геотермальных ресурсах, а также потребности промышленности в сырье. К концу следующего года число морских буровых увеличится до 26. Они позволят провести 14 морских буровых работ. В том числе они затронут морские участки Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

До этого стало известно, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море. Первый газ с месторождения должен поступить в 2023 году, объем месторождения достигает 540 миллиардов кубометров.