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1 час назад

Турция собралась пробурить 100 скважин для добычи нефти и газа

Lenta.ruиещё 1

В 2023 году турецкие власти собрались провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море. О соответствующей дорожной карте, приготовленной для отрасли, сообщили местные СМИ, передает ТАСС.

Турция собралась пробурить 100 скважин для добычи нефти и газа
Фото: Angus Mordant / ReutersAngus Mordant / Reuters

Геологоразведочные работы должны ускорить внутри страны и за рубежом, так как они необходимы для удовлетворения потребностей энергетического сектора в нефти, природном газе и геотермальных ресурсах, а также потребности промышленности в сырье. К концу следующего года число морских буровых увеличится до 26. Они позволят провести 14 морских буровых работ. В том числе они затронут морские участки Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

До этого стало известно, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море. Первый газ с месторождения должен поступить в 2023 году, объем месторождения достигает 540 миллиардов кубометров.

В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря для доставки топлива с месторождения. Тогда он отмечал, что по прогнозам на пик добычи Сакарья сможет выйти к 2026 году.

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