В ООН прокомментировали решение РФ приостановить участие в зерновой сделке

ООН поддерживает контакты с российскими властями в связи с решением Москвы приостановить участие в реализации зерновой сделки. Об этом заявил в субботу официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке ее участия в черноморской зерновой инициативе в связи с атакой на Черноморский флот России. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу", - сказал он.
ООН также считает важным, чтобы все стороны воздерживались от действий, которые могут поставить под угрозу зерновую сделку, заявил Дюжаррик.
"Крайне важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу черноморскую зерновую инициативу, являющуюся критически важной гуманитарной инициативой и оказывающей явно позитивное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей в мире", - отметил представитель генсека ООН.