Россия приостанавливает участие в зерновой сделке

Россия приостанавливает своё участие в зерновой сделке после нападений на корабли Черноморского флота в бухте Севастополя. Об этом заявило Минобороны РФ.

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«Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – сказано в заявлении.

Отмечается, что поводом для такого решения стал террористический акт против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Теракт был «проведен 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании».

В этом году в Стамбуле были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на вывоз украинского зерна. Участники сделки - Россия, Турция, Украина и ООН. Договор позволял вывозить украинское зерно, продовольствие и удобрения по Черному морю из трех портов, включая Одессу.