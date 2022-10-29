РФ готова безвозмездно поставить бедным странам мира 500 тысяч тонн зерна

Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам мира до 500 тысяч тонн зерна в ближайшие 4 месяца. Кроме того, наша страна готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, установив приемлемые цены. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев

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«С учетом того, что Россия всегда была и остается надежным партнером и готова обеспечить мир необходимым объемом продовольствия, наша страна готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых», - сказал Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в поставках будет участвовать «наш надежный партнер – Турция».

Более того, с учетом урожая 2022 года РФ готова полностью заместить украинское зерно и «осуществлять поставки по приемлемым ценам всем заинтересованным странам».

Патрушев добавил, что зерновая сделка «не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле их усугубила», поскольку с Украины суда отправлялись не в бедные страны, а в ЕС - Италию, Испанию, Нидерланды.

Европейская доля в поставках рапса, кукурузы, соевых бобов составила 60-100%.